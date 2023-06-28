«Лейкерс» сделали квалификационные предложения Руи Хатимуре и Остину Ривзу

«Лос-Анджелес Лейкерс» направил квалификационные предложения форварду Руи Хатимуре и защитнику Остину Ривзу. Об этом сообщает официальный сайт команды.

В результате квалификационных предложений Хатимура и Ривз становятся ограниченно свободными агентами. Калифорнийский клуб будет иметь возможность повторить предложения со стороны и сохранить игроков.

За 63 игры минувшего регулярного чемпионата Хатимура в среднем набирал 11,2 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 0,9 передачи.

Что касается Ривза, то 25-летний баскетболист в минувшем сезоне набирал 13,0 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

Ранее издание The Athletic представило топ-3 лучших защитников НБА, являющихся свободными агентами.