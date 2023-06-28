Карл-Энтони Таунс: я всё так же хочу творить «большие дела» в «Миннесоте»
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс высказался по поводу своей роли в команде.
«Я контролирую только то, что зависит от меня самого, а именно мой настрой и подход. Я всё так же хочу творить «большие дела» в «Миннесоте».
Инициатива принадлежит клубу, им решать, дать мне возможность показать себя или обменять меня куда-то. Они напрямую скажут мне, как хотят действовать, и от этого мы будем отталкиваться», — приводит слова Таунса Beacher Report.
Таунс был задрафтован «Миннесотой» под первым номером в 2015 году. Несмотря на то что центровой стал хорошим игроком и принял участие уже в трёх Матчах всех звёзд НБА, «Тимбервулвз» за всё это время ни разу не смогли пройти дальше первого раунда плей-офф.
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