Карл-Энтони Таунс: я всё так же хочу творить «большие дела» в «Миннесоте»

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс высказался по поводу своей роли в команде.

«Я контролирую только то, что зависит от меня самого, а именно мой настрой и подход. Я всё так же хочу творить «большие дела» в «Миннесоте».

Инициатива принадлежит клубу, им решать, дать мне возможность показать себя или обменять меня куда-то. Они напрямую скажут мне, как хотят действовать, и от этого мы будем отталкиваться», — приводит слова Таунса Beacher Report.

Таунс был задрафтован «Миннесотой» под первым номером в 2015 году. Несмотря на то что центровой стал хорошим игроком и принял участие уже в трёх Матчах всех звёзд НБА, «Тимбервулвз» за всё это время ни разу не смогли пройти дальше первого раунда плей-офф.