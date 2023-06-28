Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новичок «Орландо» Энтони Блэк показал свою бросковую тренировку

Новичок «Орландо» Энтони Блэк показал свою бросковую тренировку
Комментарии

Новоиспечённый защитник «Орландо Мэджик» Энтони Блэк, шестой номер драфта-2023, показал свою бросковую тренировку в преддверии дебютного сезона в Национальной баскетбольной лиге.

Бросковая тренировка новичка «Орландо»:

В минувшем сезоне NCAA Блэк набирал 12,8 очка, 5,1 подбора и 3,9 передачи за игру.

Материалы по теме
Энтони Блэк: первая причина, по которой «Орландо» меня задрафтовал, — моя защита
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023