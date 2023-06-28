Новичок «Орландо» Энтони Блэк показал свою бросковую тренировку

Новоиспечённый защитник «Орландо Мэджик» Энтони Блэк, шестой номер драфта-2023, показал свою бросковую тренировку в преддверии дебютного сезона в Национальной баскетбольной лиге.

Бросковая тренировка новичка «Орландо»:

В минувшем сезоне NCAA Блэк набирал 12,8 очка, 5,1 подбора и 3,9 передачи за игру.