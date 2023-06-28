«Это кажется безумием». Ливингстон прокомментировал работоспособность Дюранта

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Шон Ливингстон высказался по поводу работоспособности бывшего партнёра по команде Кевина Дюранта.

«Посмотрите на то, как Дюрант выполняет свою рутину после силовых тренировок. Это кажется безумием, потому что он высокий парень с худыми руками. Броски, дриблинг, всё даётся ему легко. Не понимаю, как он в состоянии делать всё это», — сказал Ливингстон в эфире передачи SHOWTIME Basketball.

Дюрант начинал сезон-2022/2023 в «Бруклин Нетс» под руководством Стива Нэша. 1 ноября 2022 года Нэш был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. Стива на должности главного тренера сменил Жак Вон. Результаты «Бруклина» улучшились, но Кевин всё равно запросил обмен из команды и в феврале перешёл в «Финикс Санз».