Эмбиид поставил блок-шот маленькому ребёнку. Видео
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В Сети появилось видео, на котором лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид поставил блок-шот маленькому ребёнку.
Эмбиид поставил блок-шот маленькому ребёнку:
В минувшем регулярном чемпионате у центрового были следующие цифры: 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи на протяжении 66 встреч.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний Эмбиид принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 23,7 очка, делая 9,8 подбора и 2,8 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 43,1, трёхочковых — 17,9.
В плей-офф «Филадельфия» не смогла пробиться в полуфинал НБА, проиграв в четвертьфинале «Бостон Селтикс» — 3-4.
Напомним, Эмбиид также был удостоен награды MVP, опередив центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича.
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