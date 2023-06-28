Эмбиид поставил блок-шот маленькому ребёнку. Видео

В Сети появилось видео, на котором лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид поставил блок-шот маленькому ребёнку.

Эмбиид поставил блок-шот маленькому ребёнку:

В минувшем регулярном чемпионате у центрового были следующие цифры: 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи на протяжении 66 встреч.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний Эмбиид принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 23,7 очка, делая 9,8 подбора и 2,8 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 43,1, трёхочковых — 17,9.

В плей-офф «Филадельфия» не смогла пробиться в полуфинал НБА, проиграв в четвертьфинале «Бостон Селтикс» — 3-4.

Напомним, Эмбиид также был удостоен награды MVP, опередив центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича.