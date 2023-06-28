Джейден Айви: «Детройт» покажет свою силу в следующем сезоне
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Атакующий защитник «Детройт Пистонс» Джейден Айви рассказал, что команда настроена показать свою силу в следующем сезоне.
«Это был разочаровывающий год, но я думаю, что тот огонь, та боль, которую он принёс мне — что это приведёт к чему-то лучшему в следующем сезоне. Многие люди недооценивают нас. У нас много сил, и мы собираемся показать это», — приводит слова Айви ESPN.
НБА. Актуальное:
Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной лиги «Детройт» занял последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, победив в 82 матчах лишь 17 раз. Чемпионом НБА стала команда «Денвер Наггетс».
Ранее новоиспечённый игрок «Детройт Пистонс», защитник Осар Томпсон рассказал о своих впечатлениях после драфта.
Слова новичка «Детройта»:
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