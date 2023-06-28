Из СИЗО выпустили ещё одного обвиняемого в избиении Алексея Шведа

Глеб Писарев, 19-летний мужчина, обвиняемый по делу об избиении российского баскетболиста Алексея Шведа, был выпущен из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сегодня суд сменил меру пресечения Писареву: два месяца домашнего ареста. Ему также запрещено пользоваться интернетом и общаться с другими подозреваемыми.
За решёткой остался только Юсуф, который, по словам нападавших, наносил самые жёсткие удары спортсмену.
Напомним, Алексей Швед был атакован, предположительно, четырьмя мужчинами возле одного из московских ресторанов 1 мая после поражения ЦСКА в решающем седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ от «Локомотива-Кубань».
У него были диагностированы перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти. Позднее сообщалось, что Швед выписан из больницы и завершает процесс восстановления.
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