«Лейкерс» планируют сохранить форварда Вандербилта, воспользовавшись опцией в $ 4,7 млн
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«Лос-Анджелес Лейкерс» планирует сохранить 24-х летнего форварда Джарреда Вандербилта (206 см) на сезон-2023/2024, воспользовавшись соответствующей опцией в контракте игрока на $ 4,7 млн, сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин. Начиная с 7 сентября у 24-летнего форварда будет право подписать новый четырёхлетний контракт на $ 71 млн.
«Вандербилт надеется, что сможет остаться в Лос-Анджелесе, став частью организации, которую считает «высококлассной», – подтвердил эту информацию Йован Буха из The Athletic.
Напомним, Джарред Вандербилт перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» из «Миннесоты Тимбервулвз» в результате трёхстороннего обмена перед февральским дедлайном. В 27 матчах за команду он в среднем набирал 6,9 очка и делал 6,5 подбора.
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