«Лейкерс» планируют сохранить форварда Вандербилта, воспользовавшись опцией в $ 4,7 млн

«Лос-Анджелес Лейкерс» планирует сохранить 24-х летнего форварда Джарреда Вандербилта (206 см) на сезон-2023/2024, воспользовавшись соответствующей опцией в контракте игрока на $ 4,7 млн, сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин. Начиная с 7 сентября у 24-летнего форварда будет право подписать новый четырёхлетний контракт на $ 71 млн.

«Вандербилт надеется, что сможет остаться в Лос-Анджелесе, став частью организации, которую считает «высококлассной», – подтвердил эту информацию Йован Буха из The Athletic.

Напомним, Джарред Вандербилт перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» из «Миннесоты Тимбервулвз» в результате трёхстороннего обмена перед февральским дедлайном. В 27 матчах за команду он в среднем набирал 6,9 очка и делал 6,5 подбора.