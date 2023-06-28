Жорди Фернандес сменил Ника Нерса на посту главного тренера сборной Канады

Ассистент главного тренера «Сакраменто», испанец Жорди Фернандес возглавил мужскую сборную Канады по баскетболу, сообщает Associated Press. Во главе канадской сборной 40-летний испанский специалист сменил американца Ника Нёрса, который руководил ей с 2019-го.

Фернандес будет руководить сборной Канады на чемпионате мира 2023 года и Олимпийских играх 2024 года в Париже. В состав национальной команды могут войти такие игроки, как Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Джамал Мюррэй («Денвер»), Ар Джей Барретт («Нью-Йорк»), Диллон Брукс («Мемфис»), Лу Дорт («Оклахома»), Дуайт Пауэлл («Даллас») и Келли Олиник («Юта»).

Ранее, по сообщениям ряда СМИ, Фернандес всерьёз рассматривался в качестве кандидата на пост главного тренера одного из клубов НБА.