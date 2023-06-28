Жорди Фернандес сменил Ника Нерса на посту главного тренера сборной Канады
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Ассистент главного тренера «Сакраменто», испанец Жорди Фернандес возглавил мужскую сборную Канады по баскетболу, сообщает Associated Press. Во главе канадской сборной 40-летний испанский специалист сменил американца Ника Нёрса, который руководил ей с 2019-го.
Фернандес будет руководить сборной Канады на чемпионате мира 2023 года и Олимпийских играх 2024 года в Париже. В состав национальной команды могут войти такие игроки, как Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Джамал Мюррэй («Денвер»), Ар Джей Барретт («Нью-Йорк»), Диллон Брукс («Мемфис»), Лу Дорт («Оклахома»), Дуайт Пауэлл («Даллас») и Келли Олиник («Юта»).
Ранее, по сообщениям ряда СМИ, Фернандес всерьёз рассматривался в качестве кандидата на пост главного тренера одного из клубов НБА.
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