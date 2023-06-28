Переход Вембаньямы обеспечил значительный прирост доходов «Сан-Антонио»

Коммерческие доходы «Сан-Антонио Спёрс» значительно увеличились после подписания клубом первого номера драфта, 19-летнего француза Виктора Вембаньямы.
По информации журналиста Axios Мадалина Мендосы, с момента розыгрыша 16 мая, когда «Спёрс» выиграли первый выбор на драфте, было внесено около 4000 депозитов за новые абонементы на матчи команды. Также сообщается, что в клубе из Сан-Антонио увидели невероятный прирост различного рода продаж (на 3000 процентов) и онлайн-трафика по сравнению с предыдущим годом.
Напомним, в минувшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии его команда потерпела поражение от «Монако» (0-3). За 34 матча, проведённых в розыгрыше национального чемпионата, Виктор в среднем набирал 21,6 очка и делал 10,4 подбора. Несмотря на потрясающие цифры, его бросковая эффективность оставила желать лучшего — 27,5% с дальней дистанции, что является значительно худшим показателем, чем в среднем по НБА.
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