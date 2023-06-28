«Рокетс» готовы предложить Фреду Ванвлиту двухлетний контракт на $ 80 млн

«Хьюстон Рокетс» намерены предложить 29-летнему разыгрывающему Фреду Ванвлиту (29 лет, 183 см) двухлетний контракт на $ 80 млн.
Напомним, после семи сезонов, проведённых в «Торонто», Ванвлит отказался от опции продления на сезон-2023/2024 в размере $ 22,8 млн и вышел на рынок свободных агентов. Сообщалось, что защитник рассчитывает на зарплату около $ 30 млн с контрактом на три или четыре года.
На протяжении всей своей семилетней карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации Ванвлит выступал в составе «Торонто». Вместе с командой Фред стал чемпионом НБА в 2019 году. В прошедшем сезоне он набирал в среднем 19,3 очка и 7,2 передачи, реализуя 39,3% бросков с игры и 34,2% из-за дуги.
«Хьюстон Рокетс» в прошедшем сезоне занял 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА и не вышел в плей-офф.
- 28 июня 2023
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