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Уиндхорст: предложение «Сиксерс» будет значительно выше, чем Харден должен был получить

Уиндхорст: предложение «Сиксерс» будет значительно выше, чем Харден должен был получить
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Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст предположил, что «Филадельфия Сиксерс» может предложить Джеймсу Хардену зарплату «значительно выше», чем он должен был получить, если бы воспользовался опцией продления контракта ($ 35,6 млн).

«Не думаю, что отказ Джеймса Хардена от опции на следующий сезон означает, что он уходит. В прошлом году он согласился на существенное сокращение зарплаты, чтобы помочь «Сиксерс» собрать состав, и они это сделали, подписав Такера и выменяв Мелтона. Харден, честно говоря, немного в долгу перед командой за своё выступление.

Я ожидаю, что предложение «Сиксерс» будет значительно выше, чем Харден должен был получить за следующий сезон. Всё указывает на то, что он останется. Не сказал бы, что всё решено, но есть определённые признаки. Вопрос в том, какой контракт они подпишут. Они могут заключить соглашение на четыре года. Уверен, что «Филадельфия» хочет более короткий контракт, учитывая, что речь идет о 33-летнем игроке», – сказал Уиндхорст.

Напомним, 33-летний Джеймс Харден перешёл в «Филадельфию» в феврале 2022 года из «Бруклин Нетс». В минувшем сезоне «Филадельфия» уступила «Бостон Селтикс» в полуфинале плей-офф НБА в Восточной конференции — 3-4. Джеймс Харден был одним из игроков, которые подверглись критике после вылета из турнира.

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