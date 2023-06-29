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Бронни Джеймс: жду не дождусь доказать, что вы не правы

Бронни Джеймс: жду не дождусь доказать, что вы не правы
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Сын звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни выложил в своих социальных сетях фотографию с тренировки с надписью: «Жду не дождусь доказать, что вы не правы».

Пост из социальных сетей Бронни Джеймса

Пост из социальных сетей Бронни Джеймса

Фото: Социальные сети Бронни Джеймса

Бронни на данный момент котируется экспертами под 17-м номером драфт-мока 2024 года. Права на этот пик теоретически принадлежат «Атланте Хоукс».

Ранее авторитетный портал NBA Draft Room прогнозировал Бронни выбор под первым номером драфта-2024. У Бронни более 7 млн подписчиков в социальных сетях — больше, чем у многих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Ранее Леброн не раз признавался, что перед завершением карьеры мечтает поиграть с сыном в одной команде. Звёздный форвард «Лос-Анджелеса» также говорил, что хотел бы провести свой последний сезон именно с Бронни — в какой бы команде ни играл его сын.

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