Бронни Джеймс: жду не дождусь доказать, что вы не правы

Сын звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни выложил в своих социальных сетях фотографию с тренировки с надписью: «Жду не дождусь доказать, что вы не правы».
Пост из социальных сетей Бронни Джеймса
Фото: Социальные сети Бронни Джеймса
Бронни на данный момент котируется экспертами под 17-м номером драфт-мока 2024 года. Права на этот пик теоретически принадлежат «Атланте Хоукс».
Ранее авторитетный портал NBA Draft Room прогнозировал Бронни выбор под первым номером драфта-2024. У Бронни более 7 млн подписчиков в социальных сетях — больше, чем у многих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Ранее Леброн не раз признавался, что перед завершением карьеры мечтает поиграть с сыном в одной команде. Звёздный форвард «Лос-Анджелеса» также говорил, что хотел бы провести свой последний сезон именно с Бронни — в какой бы команде ни играл его сын.
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