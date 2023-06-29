Стали известны суммы, которые получают баскетболисты за участие в звёздном уик-энде

Был обнародован официальный документ, по которому можно узнать сколько денег получают участники звёздного уик-енда, сообщает The Spun.

Все участники победившей команды в Матче всех звёзд получают по $ 100 тыс, а баскетболисты проигравшей стороны — $ 25 тыс.

Что касается Матча восходящих звёзд, то суммы становятся намного скромнее. $ 25 тыс — победителям, $ 10 тыс — проигравшим.

Если переходить к конкурсам, то распределение призовых происходит следующим образом:

Данк-контест:

1 место: $ 105 тыс

2 место: $ 55 тыс

3 место: $ 20 тыс

4 место: $ 20 тыс.

Трёхочковая перестрелка:

1 место: $ 60 тыс

2 место: $ 40 тыс

3 место: $ 25 тыс

4 место: $ 15 тыс

5 место: $ 15 тыс.

Следующий звёздный уик-энд пройдёт в феврале 2024 года в городе Индианаполис (штат Индиана).