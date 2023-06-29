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Стали известны суммы, которые получают баскетболисты за участие в звёздном уик-энде

Стали известны суммы, которые получают баскетболисты за участие в звёздном уик-энде
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Был обнародован официальный документ, по которому можно узнать сколько денег получают участники звёздного уик-енда, сообщает The Spun.

Все участники победившей команды в Матче всех звёзд получают по $ 100 тыс, а баскетболисты проигравшей стороны — $ 25 тыс.

Что касается Матча восходящих звёзд, то суммы становятся намного скромнее. $ 25 тыс — победителям, $ 10 тыс — проигравшим.

Если переходить к конкурсам, то распределение призовых происходит следующим образом:

Данк-контест:

1 место: $ 105 тыс
2 место: $ 55 тыс
3 место: $ 20 тыс
4 место: $ 20 тыс.

Трёхочковая перестрелка:

1 место: $ 60 тыс
2 место: $ 40 тыс
3 место: $ 25 тыс
4 место: $ 15 тыс
5 место: $ 15 тыс.

Следующий звёздный уик-энд пройдёт в феврале 2024 года в городе Индианаполис (штат Индиана).

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