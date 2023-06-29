Стали известны суммы, которые получают баскетболисты за участие в звёздном уик-энде
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Был обнародован официальный документ, по которому можно узнать сколько денег получают участники звёздного уик-енда, сообщает The Spun.
Все участники победившей команды в Матче всех звёзд получают по $ 100 тыс, а баскетболисты проигравшей стороны — $ 25 тыс.
Что касается Матча восходящих звёзд, то суммы становятся намного скромнее. $ 25 тыс — победителям, $ 10 тыс — проигравшим.
Если переходить к конкурсам, то распределение призовых происходит следующим образом:
Данк-контест:
1 место: $ 105 тыс
2 место: $ 55 тыс
3 место: $ 20 тыс
4 место: $ 20 тыс.
Трёхочковая перестрелка:
1 место: $ 60 тыс
2 место: $ 40 тыс
3 место: $ 25 тыс
4 место: $ 15 тыс
5 место: $ 15 тыс.
Следующий звёздный уик-энд пройдёт в феврале 2024 года в городе Индианаполис (штат Индиана).
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