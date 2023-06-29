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«Клипперс» не стали гарантировать контракт Эрика Гордона на следующий сезон

«Клипперс» не стали гарантировать контракт Эрика Гордона на следующий сезон
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил о том, что «Лос-Анджелес Клипперс» не стал гарантировать контракт атакующего защитника Эрика Гордона на следующий сезон. Игрок станет свободным агентом.

У команды была опция продлить соглашение с Гордоном ещё на один год, но зарплата Эрика составила бы $ 21 млн. После освобождения от контракта баскетболиста, «Лос-Анджелес» снизил потенциальную выплату по налогу на роскошь на $ 110 млн.

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Эрик был обменян в «Клипперс» из «Хьюстон Рокетс» в феврале 2023 года в результате трёхстороннего обмена с участием «Мемфис Гриззлиз». Гордон успел сыграть за команду из Лос-Анджелеса 22 матча, где в среднем набирал 11 очков, показывая отличную эффективность в бросках с дальней дистанции — 42,3%.

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