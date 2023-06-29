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Кентавиус Колдуэлл-Поуп: когда Йокич говорит, мы сидим и слушаем

Кентавиус Колдуэлл-Поуп: когда Йокич говорит, мы сидим и слушаем
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Атакующий защитник «Денвер Наггетс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп высказался о сербском центровом Николе Йокиче.

«Что касается лидерства, он не собирается много говорить. Он показывает себя больше на площадке, чем где-либо ещё… Но, когда он говорит, мы просто сидим и слушаем его», – сказал Колдуэлл-Поуп.

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Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации сербский центровой Никола Йокич принял участие в 89 матчах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 12,2 подбора и отдавал 9,8 передачи. В плей-офф сербский игрок продемонстрировал следующие показатели – 30 очков, 13,5 подбора и 9,5 передачи в среднем за игру.

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