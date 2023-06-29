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Генменеджер «Далласа» высказался по поводу вероятности нового контракта с Кайри Ирвингом

Генменеджер «Далласа» высказался по поводу вероятности нового контракта с Кайри Ирвингом
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Генеральный менеджер «Даллас Маверикс» Нико Харрисон дал комментарий по поводу возможного подписания нового контракта с разыгрывающим Кайри Ирвингом.

«Обычно я всегда уверен в таких вещах, но на самом деле нельзя об этом говорить с полной уверенностью, пока всё не будет сделано», — приводит слова Харрисона FOX4.

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Напомним, Кайри перешёл в «Даллас» в феврале этого года в результате обмена техасцев с «Бруклин Нетс». «Нетс» по итогам сделки получили от техасцев разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.

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