Сан-Франциско отправил заявку на проведение Матча всех звёзд НБА в 2025-м

Сан-Франциско отправил заявку на проведение Матча всех звёзд НБА в 2025 году. Об этом сообщает The Chronicle, ссылаясь на источники в лиге. Финикс, Лос-Анджелес и Милуоки также в числе претендентов.

Игра будет проходить в «Чейз-центре», где играет «Голден Стэйт Уорриорз».

Хотя НБА ещё не объявила дату проведения Матча всех звёзд 2025 года, она традиционно проводится в середине февраля. Матч всех звёзд 2024 года пройдёт 18 февраля в Bankers Life Fieldhouse в Индианаполисе.

«Матч всех звёзд НБА — это долгожданное событие мирового масштаба для нашей лиги, игроков, болельщиков и партнёров, которое демонстрирует всё лучшее, что есть в НБА в каждом сезоне.

Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы провести NBA All-Star в третий раз, и будем рады приветствовать болельщиков со всего мира в «Чейз-центре». НБА знает о нашей заинтересованности в проведении этого мероприятия, однако на данный момент никаких планов не разработано», — говорится в заявлении «Уорриорз».