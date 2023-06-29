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Кайри Ирвинг намерен встретиться с другими командами для обсуждения контракта

Кайри Ирвинг намерен встретиться с другими командами для обсуждения контракта
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг, который станет свободным агентом 1 июля, намерен встретиться с другими командами для обсуждения контракта, сообщает инсайдер Рамона Шелберн.

«По моей информации, Кайри Ирвинг намерен встретиться с другими командами, когда откроется рынок свободных агентов. Многие ожидают, что он останется в «Далласе».

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Харден, Ирвинг и Дрэймонд Грин. 10 лучших игроков НБА, которые станут свободными агентами

Он хочет найти место, где сможет провести остаток своей карьеры. Место, где он будет чувствовать себя как дома», — заявила Шелберн в эфире NBA Today.

Напомним, Кайри перешёл в «Даллас» в феврале этого года в результате обмена техасцев с «Бруклин Нетс». «Нетс» по итогам сделки получили от техасцев разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.

Слова генменеджера:
Генменеджер «Далласа» высказался по поводу вероятности нового контракта с Кайри Ирвингом
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