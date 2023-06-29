Кайри Ирвинг намерен встретиться с другими командами для обсуждения контракта

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг, который станет свободным агентом 1 июля, намерен встретиться с другими командами для обсуждения контракта, сообщает инсайдер Рамона Шелберн.

«По моей информации, Кайри Ирвинг намерен встретиться с другими командами, когда откроется рынок свободных агентов. Многие ожидают, что он останется в «Далласе».

Он хочет найти место, где сможет провести остаток своей карьеры. Место, где он будет чувствовать себя как дома», — заявила Шелберн в эфире NBA Today.

Напомним, Кайри перешёл в «Даллас» в феврале этого года в результате обмена техасцев с «Бруклин Нетс». «Нетс» по итогам сделки получили от техасцев разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.