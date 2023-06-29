Церковный: Курич — один из лучших снайперов в Европе

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный высказался по поводу возвращения американского атакующего защитника Кайла Курича в санкт-петербургский клуб.

Напомним, сегодня стало известно, что 33-летний баскетболист подписал двухлетнее соглашение с «Зенитом», за который уже выступал в сезоне-2017/2018.

«Курич — один из лучших снайперов в Европе. После ухода Кайла из «Зенита» всех новичков его амплуа и болельщики, и специалисты неизменно сравнивали с ним. Я очень рад его камбэку и уверен, что и в новом сезоне он станет не менее значимым для команды», — приводит слова Церковного пресс-служба команды.

В завершившемся сезоне Евролиги Курич в среднем набирал 5 очков, делал 1,2 подбора и 0,7 перехвата.

У американского защитника также есть гражданство Словакии.