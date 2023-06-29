НБА и профсоюз игроков подписали окончательный вариант нового коллективного соглашения, который вступит в силу 1 июля 2023 года и будет действовать до конца сезона-2029/2030.
Коллективное соглашение — это официальный договор между комиссионером, 30 владельцами команд и баскетболистами, который во многом определяет курс развития лиги в ближайшие семь лет.
Условия нового коллективного соглашения ранее были отражены в сокращённом меморандуме о соглашении.
В рамках нового соглашения уже со следующего сезона в лиге может появиться специальный внутрисезонный турнир, который будет частью регулярного чемпионата. В декабре команды проведут «Финал четырёх» на нейтральной территории (по слухам, в Лас-Вегасе), а два финалиста примут участие в добавочном, 83-м матче в чемпионате. За победу во внутрисезонном первенстве коллектив получит денежное вознаграждение – призовой фонд будет рассчитан так, что каждый игрок заработает по $ 500 тыс.
Также НБА полностью прекратит тестировать игроков на каннабис. Помимо этого, в Лиге произойдёт ещё несколько изменений, о которых можно узнать в статье «Чемпионата».
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