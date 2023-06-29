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«Клипперс» интересуются Джеймсом Харденом, «Хьюстон» выбыл из гонки за игрока

«Клипперс» интересуются Джеймсом Харденом, «Хьюстон» выбыл из гонки за игрока
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«Лос-Анджелес Клипперс» интересуется разыгрывающим «Филадельфии Сиксерс» Джеймсом Харденом, сообщает инсайдер The Athletic Келли Ико.

Также сообщается, что «Хьюстон Рокетс» больше не участвует в гонке за игрока.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.

В минувшем сезоне «Филадельфия» дошла до четвертьфинала плей-офф НБА, где проиграла «Бостон Селтикс» — 3-4. Джеймс Харден был одним из игроков, которые подверглись критике после вылета из турнира.

Джеймс Харден подарил часы Rolex Джоэлу Эмбииду:

Ранее Брайан Уиндхорст предположил, что «Филадельфия Сиксерс» может предложить Джеймсу Хардену зарплату «значительно выше», чем он должен был получить, если бы воспользовался опцией продления контракта ($ 35,6 млн).

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