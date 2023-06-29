Адетокунбо может пропустить чемпионат мира по баскетболу — 2023

Участие форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в чемпионате мира по баскетболу — 2023 находится под вопросом.

Греческий баскетболист залечивает травму ноги. Сообщается, что «Бакс» не собираются отпускать его на турнир, если он будет готов не на 100 процентов.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» Янниса сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Майами Хит» со счётом 1-4. По итогам регулярного сезона НБА «Бакс» заняли первую строчку в Восточной конференции, «Хит» же были лишь восьмыми.

Чемпионат мира по баскетболу — 2023 пройдёт на Филиппинах и в Индонезии с 25 августа по 10 сентября. На групповом этапе сборная Греции встретится с США, Иорданией и Новой Зеландией.