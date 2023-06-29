Назван официальный рост Виктора Вембаньямы без кроссовок

«Сан-Антонио Спёрс» предоставил данные, согласно которым официальный рост новичка команды Виктора Вембаньямы без кроссовок составляет 222 сантиметра (7 футов и 3,5 дюйма).
Таким образом, француз вступает в сезон как второй самый высокий игрок НБА после Бобана Марьяновича («Хьюстон», 224 см).
В минувшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии чемпионата его команда потерпела поражение от «Монако» со счётом 0-3.
За 34 матча, проведённые в розыгрыше национального чемпионата, Виктор в среднем набирал 21,6 очка и делал 10,4 подбора. Несмотря на потрясающие цифры, его бросковая эффективность оставила желать лучшего — 27,5% с дальней дистанции, что является значительно худшим показателем, чем в среднем по НБА.
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