Стало известно, какой контракт «Даллас» может предложить Ирвингу

«Даллас Маверикс» намеревается предложить разыгрывающему Кайри Ирвингу пятилетний контракт, по которому он заработает в $ 273 млн, сообщает ESPN.

Напомним, Кайри перешёл в «Даллас» в феврале этого года в результате обмена техасцев с «Бруклин Нетс». «Нетс» по итогам сделки получили от техасцев разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.

Кайри Ирвинг посетил площадку Rucker Park в Нью-Йорке: