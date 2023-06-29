На базе Академии баскетбола «Зенит» пройдёт Zenit Camp

С 3 по 11 июля 2023 года баскетбольный клуб «Зенит» проведёт баскетбольный лагерь, в который смогут попасть дети от 7 до 12 лет.
Тематика нового кэмпа — путешествие по баскетбольному миру. За семь дней участники погрузятся в историю, культуру и колорит семи стран, которые традиционно сильны в баскетболе. Ребят ждут: по две тренировки в день от лучших специалистов системы «Зенита», форма в подарок, а также познавательная досуговая программа со встречами, интерактивами, мастер-классами и вкусными обедами!
Помимо совершенствования баскетбольных навыков, участники лагеря смогут познакомиться с разными баскетбольными культурами и познакомиться с другими подрастающими звездами.
Тренерами станут Максим Учайкин и Тадас Сточкус. Тадас уже был наставником в прошлому году, он отлично умеет работать с детьми и развивать в них навыки; Максим — ассистент Чави Паскуаля, а также победитель и тренер года в Единой молодёжной лиге ВТБ.
Записаться можно по ссылке.
Репортаж о том, как прошёл кэмп в прошлом году:
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