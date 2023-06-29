«Мы готовы сделать следующий шаг». В МБА подвели итоги трансферной кампании

Генеральный директор ПБК МБА Игорь Кочарян высказался по поводу трансферной кампании в это межсезонье.

Напомним, сегодня состав команды пополнил Владислав Трушкин, что, по словам Кочаряна, стало последним трансфером команды этим летом.

«В процессе переговоров Владислав доказал, что хочет развиваться и готов к конкуренции. Баскетбол был на первом месте, это важно отметить. Мы рады, что в конечном итоге удалось заключить контракт. Возможности Трушкина отлично известны Василию Николаевичу Карасёву по совместной работе в «Зените».

На данном этапе мы завершили трансферную кампанию и смогли не только сохранить игроков, но и подписать всех тех, с кем вели переговоры. Это говорит о том, что не только МБА заинтересована в развитии, но и российские баскетболисты верят в наш проект. Главным в трансферной кампании было заразить всех одной идеей, но, как показали переговоры, на первый план вышло доверие.

Наш проект оказался привлекательным для игроков, которые хотят развиваться. Рассчитываем, что состав позволит нам сохранить стиль игры команды, который подразумевает высокий темп, агрессивную защиту и быстрое нападение. Все ребята максимально мотивированы и, уверен, постараются выйти на новый уровень. Второй сезон в Единой лиге ВТБ – это новый вызов для нашей молодой организации. И мы готовы вновь показать своё желание сделать следующий шаг», — приводит слова Кочаряна пресс-служба клуба.