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«Црвена Звезда» объявила о переходе Деяна Давидоваца из ЦСКА

«Црвена Звезда» объявила о переходе Деяна Давидоваца из ЦСКА
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Сербский форвард Деян Давидовац покинул ЦСКА и вернулся в «Црвену Звезду». Об этом сообщает сайт белградского клуба.

«Игрок сборной Сербии, бывший игрок ЦСКА Деян Давидовац вернулся в «Црвену Звезду»!

Деян подписал контракт на три сезона и поэтому возвращается в свой дом, свой клуб, с которым он добился огромных успехов в предыдущий период!

Давидовац сыграл 301 игру и набрал 2095 очков в составе «Црвены Звезды». Его роль на площадке во многих случаях была гораздо более важной и значимой, чем сухая статистика очков, передач и подборов.

Деян, добро пожаловать домой!» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте сербского клуба.

Серб перешёл в ЦСКА прошлым летом после семи лет, проведённых в Белграде. В составе московской команды баскетболист смог завоевать третье место в Единой лиге ВТБ. В составе ЦСКА Деян в среднем набирал 10,3 очка, делал 2,9 результативной передачи и 3,2 подбора.

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