Евролига объявила о введении стадии плей-ин в новом сезоне

Евролига объявила, что в новом сезоне две путёвки в плей-офф будут разыграны в ходе плей-ин (отдельного мини-турнира). Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
Команды, занявшие места с седьмого по десятое по итогам регулярного сезона, поборются за последние две путёвки в плей-офф Евролиги.
Согласно новому формату, команды, занявшие седьмое и восьмое места, проведут между собой одну игру. Победитель напрямую выйдет в плей-офф с седьмым номером посева, а проигравший сыграет с победителем матча между девятой и десятой командами за выход в плей-офф с восьмым номером посева.
Команды, занявшие седьмое и восьмое места, которые при предыдущем формате попали бы в плей-офф, имеют значительное преимущество в плей-ин, поскольку каждой из них нужно выиграть только одну игру, чтобы выйти в четвертьфинал. Команды, занявшие девятое и десятое места, должны одержать две победы для выхода в плей-офф.
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