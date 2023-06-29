Кайри Ирвинг проведёт переговоры с «Финиксом»

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг, который станет свободным агентом 1 июля, намерен провести переговоры с «Финикс Санз», сообщает Bleacher Report.
По информации источника, после выхода на рынок свободных агентов 31-летний Ирвинг встретится с руководством «Финикса» и обсудит возможный переход.
Напомним, Кайри перешёл в «Даллас» в феврале этого года в результате обмена техасцев с «Бруклин Нетс». «Нетс» по итогам сделки получили от техасцев разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.
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