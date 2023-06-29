Кендрик Перкинс: «Даллас» не может упустить Кайри Ирвинга, игроков такого калибра немного

Чемпион НБА 2008 года, а ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс выразил мнение, что руководство «Даллас Маверикс» должно приложить усилия и сохранить в составе звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга.

«Вы не можете позволить одному из высокооплачиваемых и суперзвёздных игроков уйти из франшизы, у вас не будет слишком много парней калибра Кайри Ирвинга, которых можно пригласить в «Даллас», — сказал Перкинс в эфире программы First Take.

Напомним, Кайри перешёл в «Даллас» в феврале этого года в результате обмена техасцев с «Бруклин Нетс». «Нетс» по итогам сделки получили разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.