Кендрик Перкинс: «Даллас» не может упустить Кайри Ирвинга, игроков такого калибра немного
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Чемпион НБА 2008 года, а ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс выразил мнение, что руководство «Даллас Маверикс» должно приложить усилия и сохранить в составе звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга.
«Вы не можете позволить одному из высокооплачиваемых и суперзвёздных игроков уйти из франшизы, у вас не будет слишком много парней калибра Кайри Ирвинга, которых можно пригласить в «Даллас», — сказал Перкинс в эфире программы First Take.
Напомним, Кайри перешёл в «Даллас» в феврале этого года в результате обмена техасцев с «Бруклин Нетс». «Нетс» по итогам сделки получили разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.
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