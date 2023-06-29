Тренер Вембаньямы по физподготовке присоединится к «Сан-Антонио»
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Тренер по физической подготовке Гийом Алькье, работавший с центровым Виктором Вембаньямой в составе французского «Метрополитан 92», вслед за игроком подпишет контракт с «Сан-Антонио Спёрс», сообщает L'Équipe.
По информации источника, Алькье вскоре подпишет контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации. Руководство «Сан-Антонио» оценило то, что работа с Алькье позволила Вембаньяме стабильно прибавлять в физической форме и не подвергаться большому количеству травм. Отмечается, что Алькье, персонально работавший с молодым центровым, также призван помочь адаптации Вембаньямы в новой лиге. Между игроком и тренером установлены доверительные отношения.
Напомним, Виктор Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под первым номером на драфте НБА.
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