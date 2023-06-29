Елевич: Курич — неплохой баскетболист, но в последнее время он не очень много играл

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич прокомментировал возвращение американского атакующего защитника Кайла Курича в «Зенит».

«Это очень неплохой баскетболист, я хорошо знаю его возможности. Правда, конечно, стоит отметить, что в последнее время он не получал достаточного количества игрового времени, не очень много играл. Но раз взяли — значит, нужен. Тут всё зависит от тренеров, от того, как они видят игру. У одного специалиста одно понимание, у другого — другое. Если берут баскетболиста, то он нужен тренеру, который знает, как использовать игрока», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 29 июня, стало известно, что 33-летний баскетболист подписал двухлетнее соглашение с «Зенитом», за который уже выступал в сезоне-2017/2018.