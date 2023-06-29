Гендиректор МБА: контракт с Трушкиным подписан на два года

Генеральный директор ПБК МБА Игорь Кочарян рассказал о переходе форварда Владислава Трушкина, отметив, что контракт подписан сроком на два года.

«Контракт с Трушкиным подписан на два года. Что касается перехода игрока в МБА, то это было обоюдное желание — и его, и наше. Он был очень заинтересован попасть в нашу систему, поскольку хорошо представляет себе требования главного тренера. Плюс, несмотря на то что он достаточно опытный игрок, есть запрос на развитие. У него чёткое представление, что в системе МБА он может ещё добавить во многих качествах. И как подтверждение, что срок контракта не годичный, а на два сезона», — приводит слова Кочаряна «Матч ТВ».

30-летний Трушкин перебрался в МБА из красноярского «Енисея».