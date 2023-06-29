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Бен Симмонс не сыграет за сборную Австралии на чемпионате мира

Бен Симмонс не сыграет за сборную Австралии на чемпионате мира
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс не выступит за сборную Австралии на предстоящем чемпионате мира по баскетболу, сообщает NetsDaily.

По информации источника, клуб и игрок решили, что не стоит экстренно сокращать реабилитацию после проблем со спиной ради подготовки к чемпионату мира. В качестве предварительных сроков восстановления называется 1 сентября.

Напомним, в конце февраля защитник «Бруклина» получил травму левого колена, а позднее у него было выявлено защемление нерва в спине.

В прошедшем сезоне 26-летний баскетболист принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.

Чемпионат мира по баскетболу — 2023 пройдёт на Филиппинах и в Индонезии с 25 августа по 10 сентября.

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