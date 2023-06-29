Бен Симмонс не сыграет за сборную Австралии на чемпионате мира

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс не выступит за сборную Австралии на предстоящем чемпионате мира по баскетболу, сообщает NetsDaily.
По информации источника, клуб и игрок решили, что не стоит экстренно сокращать реабилитацию после проблем со спиной ради подготовки к чемпионату мира. В качестве предварительных сроков восстановления называется 1 сентября.
Напомним, в конце февраля защитник «Бруклина» получил травму левого колена, а позднее у него было выявлено защемление нерва в спине.
В прошедшем сезоне 26-летний баскетболист принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.
Чемпионат мира по баскетболу — 2023 пройдёт на Филиппинах и в Индонезии с 25 августа по 10 сентября.
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