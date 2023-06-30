Джордан Кларксон активирует опцию игрока и останется в «Юте»
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Обозреватель Сара Тодд сообщает, что защитник Джордан Кларксон активирует опцию игрока в контракте с «Ютой Джаз» и продолжит выступать за команду в следующем сезоне.
«Источники в лиге сообщили, что Джордан Кларксон воспользуется опцией игрока, чтобы остаться в «Юте Джаз» на сезон-2023/2024. Это оставляет для «Джаз» возможность продлить контракт с игроком», — написала Тодд в своём «твиттере».
В январе текущего года сообщалось, что Кларксон отклонил предложение «Юты» о продлении контракта.
31-летний Кларксон выступает в «Юте» с 2020 года, в состав «джазменов» он перешёл из «Кливленд Кавальерс». До «Кливленда» Джордан успел поиграть в «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации.
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