Джош Харт останется в «Нью-Йорк Никс»
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Лёгкий форвард «Нью-Йорк Никс» Джош Харт воспользовался опцией в контракте с «Нью-Йорк Никс» и останется в команде на сезон-2023/2024, сообщает ESPN. Он заработает $ 12,9 млн.
28-летний игрок в феврале был обменян в «Нью-Йорк». В 25 матчах за «Никс» в прошлом сезоне Харт реализовывал 58,6% бросков с игры, в том числе 51,9% трёхочковых. В среднем за игру он набирал 10,2 очка, делал 7,0 подбора, 3,6 передачи и 1,4 перехвата.
В этом сезоне Харт впервые в карьере играл в плей-офф. В матчах на вылет «Нью-Йорк» сначала прошёл «Кливленд», а во втором раунде проиграл «Майами». Харт набирал в этих играх в среднем 10,4 очка.
Ранее баскетболист выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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