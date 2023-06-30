The Athletic: Харден крайне недоволен тем, как «Филадельфия» обошлась с его контрактом

Известный портал The Athletic поделился подробностями того, как взаимоотношения звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена с «Филадельфией Сиксерс» стали ухудшаться в преддверии межсезонья. Напомним, этой ночью стало известно, что Харден активировал опцию в контракте на следующий сезон, чтобы быть доступным для обмена.
Всё началось прошлым летом, когда «Сиксерс» попросили Хардена взять не максимальный контракт, чтобы у команды была возможность подписать игроков для углубления состава. Джеймс согласился и подписал соглашение суммой в $ 33 млн, хотя имел возможность получить контракт на $ 47 млн. Звёздный игрок пошёл на уступки, ожидая, что в будущем получит деньги назад в следующем соглашении.
Несмотря на все усилия, «Филадельфия» вновь остановилась на стадии второго раунда плей-офф. Команда не спешила выдавать новый контракт разыгрывающему и призывала его выйти на рынок свободных агентов, чтобы посмотреть, какие предложения он может получить, чтобы понять его цену.
Это разозлило Джеймса, и начали появляться сообщения о том, что он хочет вернуться в «Хьюстон Рокетс», где провёл большую часть своей карьеры. «Хьюстон», хоть и имел деньги для подписания Джеймса свободным агентом, позже отказался от затеи возвращения ветерана в команду, а Харден начал рассматривать варианты с обменом в «Финикс Санз».
В итоге «Финикс» потратил почти все возможные активы на Брэдли Била, а значит, и этот вариант оказался недоступен для бывшего MVP лиги.
Единственным возможном вариантом на данный момент является обмен в «Клипперс». Как сообщает The Athletic, лидеры команды Пол Джордж и Кавай Леонард одобрили эту потенциальную сделку.
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