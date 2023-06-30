The Athletic: Харден хочет перейти в «Клипперс», «Сиксерс» работают над обменом

Спортивный портал The Athletic сообщает, что самым возможным направлением для обмена звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена является «Лос-Анджелес Клипперс». Напомним, ночью с 29 на 30 июня стало известно, что Харден активирует опцию контракта на следующий сезон, чтобы быть доступным для обмена.

После того как отношения игрока с «Сиксерс» окончательно испортились, Джеймс искал варианты для перехода. После того как возможность перейти в «Хьюстон Рокетс» и «Финикс Санз» перестала существовать, «Клипперс» остаются наиболее реалистичным вариантом для обмена.

Лидеры второй команды Лос-Анджелеса Пол Джордж и Кавай Леонард, по сообщениям, одобрили потенциальную сделку. «Филадельфия» уже работает над обменом игрока.