Харден, Дюрант и Ирвинг в общей сложности запросили семь обменов за последние три года

Бывшая звёздная тройка «Бруклин Нетс» Джеймс Харден, Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг в общей сложности отметились тремя требованиями обменов из команд за последние три года.
Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант отметились дважды почти одновременным запросом обменов из команд. Произошло это в «Бруклин Нетс» прошлым летом, а потом в феврале нынешнего года, когда в итоге запросы игроков удовлетворили. Ирвинг оказался в «Даллас Маверикс», где не смог помочь команде выйти даже в зону плей-ин. Дюрант перешёл в «Финикс Санз», в итоге команда остановилась на стадии второго раунда плей-офф, уступив будущим чемпионам — «Денвер Наггетс».
Харден имеет в своём активе три таких случая. Летом 2020 года Харден попросил руководство «Хьюстон Рокетс» обменять его в «Бруклин Нетс», чтобы создать большое трио с Ирвингом и Дюрантом. В итоге оказавшись неудовлетворённым атмосферой внутри команды, Джеймс попросился уже из «Нетс» в начале 2021 года, в результате чего оказался в «Филадельфии Сиксерс». Проведя два неполных сезона в команде из штата Пенсильвания, минувшей ночью игрок снова запросил обмен, оказавшись недовольным тем, как руководство команды обошлось с его контрактом.
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