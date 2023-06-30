«Лейкерс» отчислили Мо Бамбу и Шакила Харрисона
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«Лос-Анджелес Лейкерс» решил расстаться с двумя игроками: центровым Мо Бамбой и защитником Шакилом Харрисоном, сообщает портал InsideHoops.
Бамба перешёл в «Лейкерс» в феврале нынешнего года, когда команда решила резко обновить глубину своего состава. Несмотря на ожидания, Бамба так и не смог закрепиться в ротации «озёрников», появившись лишь в трёх играх плей-офф.
Топ-10 свободных агентов НБА:
Харрисон был подписан «Лос-Анджелесом» в начале апреле 2023 года. Шакил был глубоким запасным и появлялся на площадке лишь во время концовок уже решённых матчей.
Оба игрока станут неограниченно свободными агентами. Грядущей ночью открывается рынок свободных агентов, и оба игрока могут получить предложения о контракте в новой команде.
Уиндхорст — об Ирвинге и «Лейкерс»:
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