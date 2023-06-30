Брэдли Бил — о составе «Финикса»: пожелаю удачи остальным командам играть против нас

Новоиспечённый защитник «Финикс Санз» Брэдли Бил рассказал о своих чувствах и мыслях после перехода в новую команду.

«Пожелаю удачи остальным командам играть против нас. Как они будут защищаться против нас? Они могут прикрывать Букера и Дюранта, а я буду более свободен и буду тратить меньше сил, не буду встречать двойную опеку, как обычно. Надо будет мне ещё поработать над исполнением бросков с получения.

Я никогда не смотрю на команды, как на команды одного игрока. В команде важен каждый, мы вместе боремся. Но понимаю, как в «Финиксе» популярен Девин Букер. Я очень рад тому, что буду играть с двумя будущими членами Зала славы. Они помогут мне выйти на новый уровень», — приводит слова Била ESPN.