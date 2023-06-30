Фрэнк Вогель: мне нравится идея защитной линии, где стартуют Бил и Букер

Главный тренер «Финикс Санз» Фрэнк Вогель порассуждал на тему того, какой стартовой состав нужно использовать команде после потери чистого разыгрывающего Криса Пола.

«Мне нравится идея защитной линии, где стартуют Бил и Букер. Но, конечно, мы подумаем над тем, чтобы включить в стартовый состав чистого разыгрывающего, например Кэмерона Пэйна. Если же нет, то мы добавим хорошего защитного форварда в старт.

Идея с чистым разыгрывающим хороша тем, что наши звёзды могут открываться, пока пойнт-гард владеет мячом. Но я знаю, что с плеймейкерскими задачами они и сами могут справиться. И Бил, и Букер уже не раз в своей карьере исполняли эту роль.

В любом случае, я думаю, у нас не будет доминирующего владельца мяча, в каждом отдельном эпизоде обладать мячом будут разные игроки. Всегда хорошо иметь несколько игроков, которые умеют обращаться с мячом», — приводит слова Вогеля ESPN.