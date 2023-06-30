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Фрэнк Вогель: мне нравится идея защитной линии, где стартуют Бил и Букер

Фрэнк Вогель: мне нравится идея защитной линии, где стартуют Бил и Букер
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Главный тренер «Финикс Санз» Фрэнк Вогель порассуждал на тему того, какой стартовой состав нужно использовать команде после потери чистого разыгрывающего Криса Пола.

«Мне нравится идея защитной линии, где стартуют Бил и Букер. Но, конечно, мы подумаем над тем, чтобы включить в стартовый состав чистого разыгрывающего, например Кэмерона Пэйна. Если же нет, то мы добавим хорошего защитного форварда в старт.

Идея с чистым разыгрывающим хороша тем, что наши звёзды могут открываться, пока пойнт-гард владеет мячом. Но я знаю, что с плеймейкерскими задачами они и сами могут справиться. И Бил, и Букер уже не раз в своей карьере исполняли эту роль.

В любом случае, я думаю, у нас не будет доминирующего владельца мяча, в каждом отдельном эпизоде обладать мячом будут разные игроки. Всегда хорошо иметь несколько игроков, которые умеют обращаться с мячом», — приводит слова Вогеля ESPN.

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