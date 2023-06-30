Уиндхорст: «Филадельфия» после обмена Хардена может нацелиться на Ирвинга или Лилларда

Аналитик ESPN Брайан Уиндхорст высказал мнение о том, кем может заменить звёздного защитника Джеймса Хардена «Филадельфия Сиксерс».

«Я не удивлюсь, если Кайри Ирвинг будет заинтересован в том, чтобы изучить возможность перехода в «Филадельфию». Если Харден уйдёт, то окно возможностей точно появится.

Другое имя — Дэмьен Лиллард. Может ли быть такой сценарий, что те активы, которые получит «Филадельфия» от обмена Джеймса, могут быть использованы позже в трейде на Лилларда? Я думаю, это является одним из вариантом.

Также нельзя исключать, что «Сиксерс» поставят на Тайриза Макси, поверят в него как в игрока второй опции. А полученные активы пойдут на улучшение глубины состава», — приводит слова Уиндхорста Fadeaway World.