Стал известен календарь нового сезона Евролиги

Евролига на своём официальном сайте опубликовала календарь нового сезона-2023/2024.

Регулярный сезон Евролиги, в котором примут участие те же 18 команд, что и в предыдущем, начнётся 5 октября и продлится до 12 апреля 2024 года. Матчи плей-ин состоятся 16 и 19 апреля. Плей-офф, в котором примут участие восемь сильнейших команд, начнётся 23 апреля и завершится не позднее 8 мая. «Финал четырёх» пройдёт с 24 по 26 мая в Берлине (Германия).

Ранее стало известно, что в новом сезоне Евролиги впервые будет введена стадия плей-ин, в которой команды, занявшие места с седьмого по десятое, разыграют две последних путёвки в финал.

Напомним, действующим победителем Евролиги является мадридский «Реал», переигравший в финале греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.