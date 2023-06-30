Президент «Пари Нижний Новгород» Панов высказался о результатах команды в минувшем сезоне

Президент «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов подвёл итоги завершившегося сезона, в котором команда уступила «Локомотиву-Кубань» в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ и стала обладателем Кубка России.
«Мы всегда считаем себя победителями, потому что победа или поражение — это только состояние души. Счёт на табло не имеет никакого значения. Мы каждый сезон по полной программе отрабатываем, с полной самоотдачей, довольны своей работой. Впервые мы заняли четвёртое место в регулярном чемпионате, к сожалению, не смогли пройти во второй раунд, потому что ведущие игроки получили травмы.
Самое яркое впечатление — Кубок России, который мы выиграли, мы к этому титулу долго шли. Все неудачи, спортивные промахи отошли на второй план. Эмоционально и физически мы довольны.
Ждём новый сезон, формирование команды идёт. Мы сохранили тренерский штаб, скоро будет 20 лет, как мы с Зораном Лукичем работаем вместе. Сначала он приезжал в Москву, чтобы работать с детскими командами, потом он переехал в Нижний Новгород. Выбор, который я сделал в 2006 году, себя оправдал, Лукич стал тренером сборной России», — приводит слова Панова «Матч ТВ».
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