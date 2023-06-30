Шэмс Чарания: «Индиана» близка к обмену защитника Криса Дуарте в «Сакраменто»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что «Индиана Пэйсерс» обменяет атакующего защитника Криса Дуарте в «Сакраменто Кингз» на компенсацию в виде драфт-пиков.

«Индиана Пэйсерс» приближается к обмену защитника Криса Дуарте в «Сакраменто Кингз» на компенсацию в виде драфт-пиков, сообщают источники The Athletic», — написал Чарания в своих социальных сетях.

Дуарте выступает в составе «Индианы» с 2021 года. В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 26-летний игрок провёл 46 матчей, набирая в среднем 7,9 очка, 2,5 подбора и 1,4 результативной передачи.

«Индиана» заняла 12-е место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации и не попала в плей-ин.