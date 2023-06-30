Виктор Вембаньяма сыграет в одном или двух матчах Летней лиги НБА

Журналист ESPN Эндрю Лопес сообщил, что французский центровой Виктор Вембаньяма, выбранный «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации, примет участие в одном или двух матчах Летней лиги.
«Виктор Вембаньяма сказал, что рассчитывает сыграть одну или две игры в Летней лиге в Лас-Вегасе. Насчёт количества игровых минут он не уверен», — написал Лопес в своих социальных сетях.
Ранее стало известно, что Вембаньяма не поможет сборной Франции на чемпионате мира, спортсмен хочет сосредоточиться на подготовке к дебютному сезону в НБА.
В минувшем сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии чемпионата его команда потерпела поражение от «Монако» со счётом 0-3.
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