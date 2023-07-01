Шэмс Чарания: «Бруклин» обменяет Джо Харриса в «Детройт»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что руководство «Бруклин Нетс» намерено обменять атакующего защитника Джо Харриса в «Детройт Пистонс».

«Нетс» обменяют Джо Харриса в «Детройт», сообщают источники The Athletic», — написал Чарания в своих социальных сетях.

Отмечается, что «Детройт» получит Джо Харриса и два пика второго раунда, «Бруклин» получит торговое исключение на $ 20 млн.

31-летний Харрис выступает в составе «Бруклин Нетс» с 2016 года. В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации баскетболист принял участие в 74 встречах регулярного чемпионата, набирая в среднем по 7,6 очка, 2,2 подбора и 1,4 передачи. В четырёх встречах плей-офф его средние показатели куда скромнее — 1,8 очка и 1,3 подбора.