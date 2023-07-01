Инсайдер назвал клубы, с которыми встретится Кайри Ирвинг

Инсайдер CBS Sports Билл Рейтер назвал клубы, с которыми встретится звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг, заканчивавший минувший сезон в «Даллас Маверикс». Ирвинг выходит на рынок свободных агентов.
«Источники CBS Sports сообщают, что, помимо «Далласа» и «Финикс Санз», Кайри Ирвинг сегодня встретится с представителями «Майами Хит», «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встречи будут проходить в Лос-Анджелесе и в некоторых случаях дистанционно», — написал Рейтер в своих социальных сетях.
Напомним, Кайри перешёл в «Даллас» в феврале этого года в результате обмена техасцев с «Бруклин Нетс». В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.
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